Penãranda tenta rescisão com o Boavista

Um dos reforços mais sonantes dos axedrezados, declarou-se, finalmente, sobre a situação.

Adalberto Penãranda, extremo venezuelano de 25 anos, chegou ao clube da invicta no mercado de verão, desde então, devido à sanção imposta pela FIFA aos axedrezados, não somou qualquer minuto. Proveniente do Watford, o jogador viu-se obrigado a rescindir contrato com o clube inglês, após ser alvo de empréstimos sucessivos.

Em entrevista ao programa "99%", o extremo desabafou sobre o problema: "Tinha contrato com o Watford, mais um ano, e rescindi com eles para ir para o Boavista. Quando cheguei tinha um problema no tornozelo, precisei de duas semanas para recuperar, mas fiquei bem. Estou a ganhar forma, a treinar com a equipa e achei que ia ser convocado. Então chega-se alguém ao pé de mim e diz-me: Não podes jogar porque a equipa tem uma multa e não pode inscrever jogadores até a pagar". Fiquei logo... assinei contrato por três anos. São coisas que me escapam, não fui eu que fiz mal, não errei".

Em relação ao futuro, Penãranda rematou: "Estou há seis meses sem jogar por isto. Sou o único jogador do plantel que não pode ser utilizado. Estão-me a pagar o salário, nunca falham, mas fui para o campeonato de português, que gosto, em que sei se tiver boas exibições consigo ir para outro campeonato, foi para isto que deixei o Watford, e aconteceu-me isto. Era uma boa oportunidade. Agora faltam-me dois anos e meio de contrato estou a tentar a rescisão com o Boavista, em conjunto com o meu empresário, para depois procurámos outro clube. Neste momento, é a única maneira de sair".