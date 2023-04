Pedro Malheiro volta à ação no dérbi com o FC Porto e vai atingir marca especial

Recuperou do problema que o impediu de defrontar o Rio Ave, adiando para o Dragão o jogo 50 pelos axadrezados. Apesar de ter ficado de fora do jogo contra o Rio Ave, o lateral-direito continua a ser o jogador do Boavista com mais minutos (2750"), liderando ainda alguns rankings no presente campeonato.

Pedro Malheiro volta a ser opção no Boavista e já faz mira ao dérbi com o FC Porto, depois de recuperar de uma gastroenterite que o impediu de defrontar o Rio Ave, adiando para o Dragão o jogo 50 pelos axadrezados.

O internacional sub-21 português treinou sem limitações durante a semana e passa a ser uma boa "dor de cabeça" para Petit, tendo em conta o bom desempenho de Reggie Cannon como lateral-direito na receção aos vila-condenses. Mas o treinador do Boavista até pode voltar a trocar o 4X3X3 por um uma linha defensiva com três centrais, ficando o norte-americano ao lado de Sasso e Rodrigo Abascal, permitindo a entrada de Pedro Malheiro para lateral-direito.

Mesmo tendo estado de fora na última jornada, Pedro Malheiro continua a ser o jogador do Boavista com mais minutos (2750"), além de ser o lateral da I Liga com mais tempo de utilização. Segundo os dados recolhidos pela empresa Minerva Sports, o internacional sub-21 é um dos reis dos cruzamentos (77), tendo seis deles resultado diretamente em golo, feito apenas superado pelo benfiquista Grimaldo (13).

Apesar de ser lateral-direito, Pedro Malheiro faz valer a sua vocação ofensiva, pertencendo-lhe 703 passes no campo adversário, máximo atingido pelo Boavista no campeonato, 322 dos quais no terço ofensivo.

Dérbi entusiasmante para quatro boavisteiros

O dérbi portuense de amanhã marca o reencontro de quatro jogadores do Boavista com o FC Porto, clube que representaram. Bracali é o maior desses exemplos por ter alinhado pela equipa principal dos dragões em 2011/12, mas os médios Joel Silva e Berna, assim como o avançado Martim Tavares, passaram, durante vários anos, pelos escalões de formação dos dragões. Do quarteto, apenas Bracali tem lugar certo no onze.