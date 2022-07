Pedro Malheiro: "Temos uma boa base da época passada"

Lateral-direito do Boavista, 21 anos, já pensa no jogo com o Portimonense, que há-de abrir um campeonato em que tem tudo a ganhar.

Titular nas últimas jornadas da época passada, o lateral-direito Pedro Malheiro, 21 anos, trabalha para continuar a merecer a confiança de Petit no Boavista. As impressões da pré-temporada a pensar num bom arranque, diante do Portimonense, na primeira jornada da Liga Bwin, foram partilhadas com os jornalistas, esta sexta-feira.

"As expectativas são boas. Estamos bem, o grupo está unido. Sabemos da obrigação de entrar em todos os jogos para ganhar, aqui no Boavista, e estamos a preparar a época da melhor maneira, e já a pensar no jogo com o Portimonense." Questionado sobre a saída de jogadores influentes como Javi García ou Musa, o defesa assegurou que "a equipa está bem": "Temos uma boa base da época passada, um treinador que conhece muito bem o clube. Estamos já a focar-nos no jogo com o Portimonense, isso é o mais importante."

Depois de ter participado em 18 jogos na temporada anterior, Pedro Malheiro espera continuar nesse rumo de afirmação no plantel de Petit. "É esse o meu objetivo: trabalho diário, empenhar-me sempre, dia após dia, e depois o treinador é quem sabe, as escolhas são dele. Mas, faço sempre o meu trabalho para corresponder da melhor maneira", explicou. Para Petit deixa também as questões táticas. Seja com três centrais ou quatro defesas, pode contar com o defesa: "No futebol, temos de nos adaptar. O treinador decide e, para mim, é igual. Prefiro jogar sempre mais ofensivo, como é natural, mas tenho de fazer aquilo que o treinador pede e responder sempre da melhor maneira."