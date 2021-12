Lateral-direito será alvo de uma intervenção cirúrgica.

Pedro Malheiro sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e será alvo de uma intervenção cirúrgica nos próximos dias, prevendo-se uma paragem do atleta nunca inferior a quatro semanas, segundo informa o Boavista no site oficial.

O jovem lateral-direito já não integrou as opções para a receção ao Moreirense, aparecendo no boletim clínico juntamente com Alireza, Javi García, Miguel Reisnho e Kenji Gorré.

Pedro Malheiro foi titular no início da época.