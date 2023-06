Pedro Malheiro com mercado: Atlético Madrid, Villarreal e Real Sociedad apontados

Defesa está no radar de alguns clubes de La Liga, casos do Atlético Madrid, Villarreal e Real Sociedad. Axadrezados sonham com propostas chorudas. Paira o interesse do Atlético Madrid, mas as abordagens ainda não renderam uma proposta. Jogador curou a frustração de ter ficado fora do Europeu sub-21 com idas frequentes ao ginásio.

O Boavista continua a ter muitos jogadores associados a investidas de clubes estrangeiros, candidatando-se a boas cifras. O jovem Pedro Malheiro, recordista da equipa em minutos oficiais na última temporada, é um diamante que reluz para muitos pretendentes da liga espanhola, capitalizando interesses pela sua resposta como defesa-direito ou dono de todo o corredor. Esteve em 36 jogos na época e contribuiu com seis assistências. O lateral passou nas últimas semanas por uma grande deceção, que foi a ausência do Europeu de sub-21, competição para onde direcionava grandes desejos e na qual também cabiam as expectativas de quem o agencia quanto à proliferação de contactos, visando uma transferência. A SAD axadrezada deposita muitas fichas numa venda de Pedro Malheiro, que seja bem generosa para os cofres da pantera, que não conhecem, notoriamente, os melhores dias.

Recentemente foi apontado o Atlético Madrid como disposto a desembolsar verba avultada, mas, ao que é possível saber, nada existe ainda que não contactos exploratórios, todos desenvolvidos numa base superficial e pouco palpável quanto a um desfecho, por muito que sejam os espanhóis a ter o defesa como alvo, casos do Villarreal e da Real Sociedad.

Apesar de ter perdido o Europeu de sub-21, Malheiro não esmorece e tem vindo a publicar vídeos da sua preparação constante e intensa em ginásios e outros locais próprios.

Onyemaechi é trunfo na manga

O lateral-esquerdo Onyemaechi foi outro dos grandes destaques da temporada e o Boavista, que garantira o nigeriano já com a época em andamento por empréstimo do Feirense, não perdeu tempo a exercer a opção de compra por meio milhão de euros. A operação, ao que tudo indica, foi feita com garantia de comprador imediata, já que Bruno Onyemaechi é um jogador com muito mercado e caraterísticas singulares, que passam pela polivalência e alta velocidade. A venda do defesa é um cenário muito provável, que, se for somada à de Malheiro, deixará Petit com um problema em mãos quanto a novos laterais.