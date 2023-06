Pedro Gomes avaliado por Petit na pré-época do Boavista

Defesa-central vai regressar ao Bessa para integrar os trabalhos de pré-temporada, depois de ter sido emprestado ao Atlético, clube que ajudou a vencer o Campeonato de Portugal. Eixo defensivo vai arrancar apenas com dois centrais de raiz, Sasso e Rodrigo Abascal, já que Reggie Cannon rescindiu e Robson é dúvida. Uma boa oportunidade para Pedro Gomes mostrar serviço.

Pedro Gomes vai estar no próximo dia 2 de julho no Estádio do Bessa para iniciar os trabalhos tendo em vista a nova temporada. O defesa-central, de 20 anos, está de regresso ao clube para ser avaliado por Petit, depois de uma temporada no Atlético, no Campeonato de Portugal.

Campeão Nacional da II Divisão de Juniores A, em 2021/22, Pedro Gomes repete a experiência de há um ano e volta a fazer a pré-época no Bessa. O contexto até pode ser favorável para o jovem central face à escassez de opções para a posição, que conta, para já, apenas com Sasso e Rodrigo Abascal.

Reggie Cannon foi utilizado no eixo defensivo durante grande parte da última época, mas rescindiu o contrato, alegando salários em atraso. Mesmo que o Boavista vença o processo em tribunal e que a FIFA dê razão ao clube, até porque os boavisteiros garantem que têm os salários em dia, o internacional norte-americano dificilmente voltará a vestir a camisola axadrezada. Além disso, Robson Reis também não está garantido para 2023/24, tendo em conta as reticências que o Santos tem em relação a um novo empréstimo do central brasileiro.

Pedro Gomes tem uma excelente oportunidade de mostrar serviço nos primeiros dias e de confirmar o potencial que tem e que levou, inclusive, o Boavista a renovar-lhe o contrato até junho de 2025. Pedro Gomes não esconde a ambição de fazer a estreia pela equipa principal do Boavista, algo que viu adiado na época passada, tendo sido emprestado ao Atlético, clube que ajudou a vencer o Campeonato de Portugal. Foi, aliás, o terceiro título nacional que o jovem defesa-central conquistou na carreira, depois de ter ajudado o Boavista a vencer o Campeonato Nacional da II Divisão de Juniores A, em 2021/21, e de ter vencido o campeonato de Juniores C, em 2017/18, pelo Sporting, clube onde esteve três épocas, depois de ter iniciado a ainda curta carreira no Amora.