"Peço desculpa, estive a conversar com o presidente sobre as últimas notícias"

Declarações de João Pedro Sousa após o jogo da primeira jornada da Liga Bwin entre Gil Vicente e Boavista (3-0), que decorreu em Barcelos.

Demora a chegar à sala de imprensa: "Peço desculpa, mas estive a conversar com o presidente tendo em conta as últimas notícias de hoje, as boas, de ter sido levantado o impedimento de inscrever jogadores. Os oito jogadores que ficaram no Bessa estão inscritos e estão disponíveis para o próximo jogo. Claro que esta limitação tem influência, não só pela qualidade, mas pela quantidade. Digo aos jogadores que faltando um estamos mais fracos, multiplicando isto por oito é muito."

Fazer mais: "Mas, independentemente disso, nós tínhamos que fazer mais e melhor e não nos vamos segurar no facto de termos poucas soluções, eram as armas que tínhamos, as coisas não correram bem, infelizmente. Assim como percebemos porque as coisas nos correram bem e ganhámos os jogos anteriores [Taça da Liga], sabíamos o que íamos precisar fazer para este jogo, mas não conseguimos, mas não deixa de ser importante para evoluirmos como equipa."

Reação dos adeptos do Boavista: "Para além das saudades de ver adeptos no estádio, não posso deixar de dizer que os adeptos do Boavista são especiais. Para além da compreensão [pela situação], os adeptos do Boavista nunca deixam de apoiar a sua equipa independentemente do contexto, eles merecem outras respostas, é para eles que jogamos."

Marcas: "Espero que esta derrota deixe marcas positivas. Nos dois últimos jogos percebemos porque ganhámos, agora é relativamente fácil perceber porque perdemos o jogo de uma forma tão fácil. Temos que fazer a análise individual e coletiva para estarmos melhor no próximo jogo."

Os reforços: "Vai chegar gente para todos os setores, menos nos guarda-redes, que está fechado, vão chegar defesas, médios e avançados, além dos oito de que falei. A nossa preocupação é fazer evoluir os que cá estão e o nosso jogo, mas temos que começar pelo mais importante, que é o nosso plantel, depois trabalhar o nosso "onze" base que vai competir porque tudo isto condicionou a nossa foram de jogar e a nossa semana de trabalho".