Passou por Auxerre, Rennes, Wolfsburgo e agora é apresentado pelo Boavista

Paul-Georges Ntep é extremo e tem 29 anos.

O mercado de transferências encerrou no início da semana, mas ainda há jogadores livres ao alcance dos clubes e o Boavista anunciou este sábado a contratação, a custo zero, de Paul-Georges Ntep. O extremo camaronês, 29 anos, estava livre, depois de ter terminado o contrato com o Guingamp, do segundo escalão francês, e assinou por uma época, com outra de opção.

Apesar de ter nascido em Douala, nos Camarões, Paul-Georges Ntep fez quase toda a carreira em França e tem passaporte daquele país europeu, que chegou mesmo a representar no Torneio de Toulon (2013), montra de excelência do futebol jovem.

Depois de ter completado a formação com a camisola do Auxerre, o atacante mudou-se para o Rennes e, em 2016, foi transferido para o Wolfsburgo, na Alemanha. Acabou, no entanto, por regressar à Ligue 1, cedido ao Saint-Étienne, e depois aos turcos do Kayserispor. Na época passada, voltou a França, para o Guingamp.

Paul-Georges Ntep será candidato a jogar em qualquer dos flancos do ataque, embora surja, preferencialmente, à esquerda, onde mora um dos jogadores mais importantes do Boavista, Gustavo Sauer - autor de um golaço no empate (1-1) com o Vizela, na última jornada; Kenji Gorré será a concorrência à direita.