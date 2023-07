Parlamento aprova voto de pesar pela morte de Manuel do Laço

Manuel do Laço morreu a 18 de junho, aos 75 anos. Tinha sido homenageado pelo Boavista em pleno relvado em 20 de maio deste ano, ao intervalo da receção ao Sporting de Braga (1-1), na penúltima jornada do campeonato nacional de futebol.

O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pela morte de Manuel Silva e Sousa, icónico adepto do Boavista Futebol Clube conhecido como Manuel do Laço.

Manuel do Laço morreu a 18 de junho, aos 75 anos. Tinha sido homenageado pelo Boavista em pleno relvado em 20 de maio deste ano, ao intervalo da receção ao Sporting de Braga (1-1), na penúltima jornada do campeonato nacional de futebol.

No voto de pesar esta sexta aprovado, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, é descrito como "carismática figura da cidade do Porto", que ganhou "projeção nacional entre adeptos de todos os clubes" pela forma como expressava "o seu fervor clubístico" pelo Boavista, "tão apaixonada quanto amistosa".

"Era conhecido pelo seu famoso laço e por se vestir dos pés à cabeça com as cores preta e branca, sempre 'axadrezado'. Sócio número 14 do Boavista, clube de que chegou a ser dirigente na década de 1960, nunca deixou de marcar presença nos jogos", lê-se no texto.

"Mesmo durante o período em que esteve emigrado nos Estados Unidos da América durante cerca de 30 anos, chegava a viajar de propósito para a cidade invicta para assistir aos jogos", acrescenta-se.

No voto de pesar refere-se que foi "após a conquista do campeonato de futebol de 2000/2001 por parte do Boavista" que Manuel do Laço "passou a vestir-se com a icónica roupa que nunca mais tirou em público".

O parlamento recorda-o como um "exemplo de desportivismo e construção de pontes entre adeptos", um "exemplo de amor ao clube, ao desporto" e sobretudo um "exemplo para as gerações futuras de adeptos" e endereça condolências à família, amigos e ao Boavista Futebol Clube.