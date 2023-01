"Para quem só vê o resumo, parece que o 1-0 não traduz um jogo conseguido, mas..."

Treinador do Boavista deseja manter recente senda de "bons resultados" com Braga.

O Boavista deseja preservar a invencibilidade mostrada em 2021/22 sobre o Braga, no sábado, em partida da 16.ª jornada da I Liga, afiançou esta sexta-feira o treinador Petit, esperando dificuldades no terreno do vice-líder.

"Temos mostrado há algum tempo a nossa ideia e o crescimento como clube. Se formos ao passado recente, tivemos bons resultados quando encarámos o Braga na época passada. Sabemos que eles estão empolgados pelos resultados e a classificação que ocupam, mas há que olhar para aquilo que queremos. Vamos ter um Boavista com a ambição de lutar pelos três pontos", assegurou o técnico, em conferência de imprensa.

Os axadrezados impuseram duas igualdades aos arsenalistas na derradeira edição da prova (2-2 em Braga e 1-1 no Porto) e golearam no Estádio do Bessa para o Grupo C da Taça da Liga (5-1), estando também moralizados pelo êxito na receção ao Gil Vicente (1-0), que desfez uma série de seis rondas consecutivas sem triunfos no escalão principal.

"Conseguimos o objetivo de regressar às vitórias e demos continuidade ao trabalho esta semana. É mais fácil quando vimos de vitórias. Focamo-nos naquilo que queremos fazer, sabendo que o Braga é extremamente difícil. Nos últimos nove jogos, só teve uma derrota e oito vitórias, algumas delas folgadas, sendo que faz muitos golos em casa. Vamos ter de saber sofrer e demonstrar personalidade quando tivermos a bola, dentro da ideia que temos criado, seja em 4-3-3, 4-4-2 ou com três defesas centrais", notou Petit.

Os bracarenses consumaram o terceiro triunfo seguido na quarta-feira, ao marcarem três golos entre os 80 e os 85 minutos para estabelecerem uma surpreendente reviravolta no embate caseiro com o rival Vitória de Guimarães (3-2), dos oitavos de final da Taça de Portugal.

"Esperamos um Braga moralizado por uma vitória que empolga jogadores e adeptos. Estudámo-lo muito bem e olhámos para tudo o que aconteceu nas suas vitórias folgadas frente ao Santa Clara e ao Benfica e nas derrotas com Chaves e Casa Pia. Respeitamos sempre o Braga, que luta sempre pelos lugares de cima, tem atletas de qualidade e um bom coletivo. Vamos encontrar dificuldades", frisou.

Admitindo que os minhotos "têm plantel para fazer mudanças" e capitalizar o dérbi entre Benfica e Sporting, numa altura em que estão a seis pontos das águias, Petit elogiou a exibição do Boavista sobre o Gil Vicente, que assistiu da bancada, devido a suspensão.

"Os primeiros minutos não foram fáceis, até porque estivemos sem competir durante um longo período. Não entrámos bem, mas a equipa foi ajustando-se e ganhando confiança. Claro que, para quem só vê o resumo, parece que o 1-0 não traduz um jogo conseguido, mas tivemos mais quatro ou cinco oportunidades flagrantes. O Gil Vicente teve também uma já a acabar, mas podíamos estar a dizer que o resultado tinha sido outro", lembrou.

Se o norte-americano Reggie Cannon está castigado, após ter sido expulso, o japonês Masaki Watai recuperou de lesão e pode ajudar os portuenses a tentarem fixar o melhor registo na primeira volta desde a sua reintegração administrativa na I Liga, em 2014/15, batendo o recorde de 21 pontos ao fim de 17 jornadas partilhado em 2016/17 e 2017/18.

O Boavista, oitavo colocado, com 20 pontos, mas menos um jogo, visita o vice Braga, com 34, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, em confronto da 16.ª ronda do campeonato, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.