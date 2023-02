Os jogadores mais rápidos do mundo vestem a camisola do Boavista

Ricardo Mangas, Bruno Onyemaechi, Makouta e Pedro Malheiro atingem elevadas velocidades nos relvados. O primeiro tem o recorde em solo português, obtido em Guimarães.

Petit conta com quatro autênticas motas no plantel do Boavista. Pedro Malheiro, Bruno Onyemaechi, Ricardo Mangas e Makouta registam números que os colocam na lista de jogadores mais rápidos do mundo, segundo as medições de gps que os atletas usam.

No último jogo, contra o Santa Clara, Bruno Onyemaechi e Makouta bateram o recorde pessoal na presente época . O lateral-esquerdo nigeriano atingiu os 37,02 km/h, enquanto o médio do Congo registou 36,45 km/h. Números impressionantes, apenas superados por Ricardo Mangas, que, no jogo frente ao V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, atingiu uma velocidade de 37,92 km/h .

Pedro Malheiro é outro jogador que arrisca um dia uma multa por excesso de velocidade dentro de campo. O internacional sub-21 português atingiu os 36,04 km/h no jogo particular com o Celta de Vigo, realizado no passado dia 7 de dezembro, em Espanha.

Comparando com os valores oficiais extraídos dos jogos da Liga dos Campeões de 2022/23 e também dos cinco principais campeonatos do ranking da UEFA (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália), Ricardo Mangas e Bruno Onyemaechi atingiram uma velocidade que os coloca no top-5 dos jogadores mais rápidos do mundo. Os 37,92 km/h do português e os 37,02 km/h do nigeriano são apenas superados por Sven Botman, central do Newcastle (39,21 km/h), Darwin, quando estava no Benfica (38 km/h) e Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain (37,9 km/h). No top-20 entram ainda os portugueses Rafael Leão, do Milan (36,6 km/h), Nuno Tavares, do Marselha (36,21 km/h), Rafa, do Benfica (35,9 km/h) e João Mário, do FC Porto (35,1 km/h).