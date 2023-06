Oficial: Yusupha troca Boavista pelo Al Markhiya

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado gambiano assinou por dois anos com o clube do Catar

Yusupha Njie já não é jogador do Boavista. O avançado gambiano assinou contrato de duas temporadas com o Al Markhiya.

Após seis anos no Bessa, Yusupha terminou o vínculo com os axadrezados e aos 29 anos ruma ao sétimo classificado da liga do Catar.

Na última temporada apontou 14 golos em 32 jogos.





Para sempre ́ , lenda! #InvictaDeXadrez pic.twitter.com/L5EblSJ9V2 - Boavista FC (@boavistaoficial) June 9, 2023