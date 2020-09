Oficial: Sebastián Pérez ruma ao Boavista por empréstimo do Boca Juniors

O jogador natural de Envigado soma oito internacionalizações e um golo pela seleção da Colômbia e é o 14.º reforço do Boavista para 2020/21,

Sebastián Pérez rumou ao Boavista por empréstimo dos argentinos do Boca Juniors, numa cedência com opção de compra no final da temporada, anunciou o clube da I Liga.

"Estou muito contente por estar cá e vim conhecer o coração da 'pantera'", resumiu através das redes sociais o médio internacional colombiano, que esteve emprestado no ano passado aos mexicanos do Pachuca e aos equatorianos do Barcelona Guayaquil.

Sebastián Pérez, de 27 anos, venceu quatro campeonatos e uma Taça dos Libertadores pelo Atlético Nacional, antes de assinar com o Boca Juniors em 2016, sem nunca se ter afirmado, apesar de ter acrescentado mais dois títulos argentinos ao currículo.

O jogador natural de Envigado soma oito internacionalizações e um golo pela seleção da Colômbia e é o 14.º reforço do Boavista para 2020/21, envolvido numa profunda remodelação motivada pela entrada de investimento estrangeiro na estrutura da SAD.

Os axadrezados estrearam-se hoje na I Liga com um empate no terreno do recém-promovido Nacional (3-3) e recebem o campeão nacional FC Porto no sábado, às 21:00, no Estádio do Bessa, num dérbi da cidade Invicta relativo à segunda jornada.