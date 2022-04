Oficial: Pedro Malheiro prolonga ligação com o Boavista

Lateral/extremo direito, que tinha contrato até 2023, está agora ligado aos axadrezados até 2025

Pedro Malheiro, um dos jovens da formação do Boavista que está já dentro do plantel de Petit, renovou contrato com o clube axadrezado, prolongando o seu vínculo até 2025.

O anterior contrato era válido até 2023, mas o clube boavisteiro decidiu prolongar a ligação com o lateral/extremo direito, utilizado em 14 ocasiões durante 2021/2022.

"Estou muito feliz por renovar pelo meu Clube do coração. Fiz parte significativa da minha formação no Boavista FC, que sempre me proporcionou todas as condições para crescer como homem e jogador. A responsabilidade é cada vez maior e estou preparado para continuar a dar o máximo todos os dias. Tenho um enorme orgulho em fazer parte desta família", afirmou o atleta, em declarações aos canais oficiais do clube.