Oficial: Pedro Gomes assina pelo Boavista

O defesa Pedro Gomes rubricou um contrato de três épocas com o Boavista, anunciou este sábado o clube da I Liga, que integrará este campeão nacional da II Divisão de juniores nos trabalhos de pré-temporada do plantel principal.

"Quero agradecer a todas as pessoas no clube pela confiança que depositaram em mim. Agora, há que continuar a trabalhar para crescer como atleta e ter a oportunidade de me estrear, um dia, na equipa principal", frisou o central, em declarações ao sítio oficial dos "axadrezados" na Internet, sentindo-se "orgulhoso" pela permanência no clube do Bessa.

Pedro Gomes, de 18 anos, disputou 28 encontros pela equipa de sub-19, que venceu recentemente a II Divisão, na sequência de uma passagem pelas camadas jovens do Sporting, coroada com a conquista do campeonato nacional de iniciados, em 2017/18.

"É um título importante num campeonato difícil de conquistar, que só foi possível devido ao trabalho de todos os envolvidos. O segredo do nosso sucesso foi o trabalho e essa é também a mentalidade que nos é passada diariamente neste grande clube", recordou.

Depois dessa "experiência única" numa temporada "muito especial", o defesa prepara-se para cumprir a pré-época sob orientação de Petit, à imagem do médio Bernardo Silva, outro esteio da geração vencedora da II Divisão de juniores, que renovou esta semana.

"Tenho o objetivo de jogar na primeira equipa do Boavista, mas, neste momento, o meu objetivo passa por trabalhar nos limites e ir crescendo para poder estar preparado assim que surja a oportunidade", apontou Pedro Gomes, a uma semana de completar 19 anos.

Além da promoção do central, os axadrezados, que terminaram a I Liga na 12.ª posição, com 38 pontos, 10 acima da zona de descida, já tinham anunciado as renovações de Rafael Bracali, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro e Bernardo Silva para a época 2022/23.