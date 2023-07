Oficial: Filipe Ferreira prolonga contrato com o Boavista

Lateral esquerdo fica mais uma época no Bessa.

Filipe Ferreira renovou contrato com o Boavista por mais uma temporada, tal como O JOGO antecipou. Será a terceira época do lateral esquerdo, de 32 anos, com as cores dos axadrezados.

"Fomos conversando sobre esta possibilidade ao longo das últimas semanas, chegámos entretanto a acordo para renovar e sou mais um para ajudar. Conheço bem o clube, gosto muito das pessoas e do nosso grupo de trabalho, e espero continuar a contribuir para o sucesso do Boavista. (...) Sou um dos mais experientes do plantel e percebo o papel que tenho a desempenhar no balneário, principalmente com os jogadores mais jovens. Também tenho vontade de jogar mais do que na última temporada, mas, como já disse, estou aqui para ajudar no que for preciso", apontou.

"Queremos voltar a fazer um campeonato tranquilo, continuar a praticar um bom futebol e a valorizar os jogadores. Fizemos uma excelente temporada e temos todas as condições para dar sequência ao trabalho realizado. A continuidade do mister Petit também é uma grande vantagem para nós, até porque ele já nos conhece. É um treinador que gosta de um futebol ofensivo e de qualidade e isso é muito positivo", explicou o boavisteiro, em declarações aos canais oficiais do clube.