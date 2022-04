Oficial: Bracali renova contrato com o Boavista até 2023

Dono da baliza axadrezada, de 40 anos, vai completar, assim, cinco épocas de ligação ao emblema portuense

O guarda-redes Rafael Bracali prolongou contrato com o Boavista por mais uma temporada, anunciou, esta terça-feira, o clube da Liga Bwin, oficializando a terceira renovação para a época 2022/23, após Filipe Ferreira e Pedro Malheiro estenderem ligação.

"Estou muito feliz e orgulhoso por ter a oportunidade de continuar a representar este grande clube. Quero agradecer ao presidente Vítor Murta pela confiança que depositou em mim. Prometo continuar a defender todos os dias a mística do Boavista", disse o "guardião", que acabava contrato em junho, no sítio oficial dos "axadrezados" na Internet.

Rafael Bracali, de 40 anos, chegou ao clube do Bessa no verão de 2018, proveniente do Arouca, tendo realizado 56 encontros, 28 dos quais em 2021/22, temporada na qual se impôs ao iraniano Alireza Beiranvand e ao internacional sub-21 luso João Gonçalves.

"Num determinado momento da época, sobretudo quando deixei de jogar de uma forma que eu considerei injusta, falei com a minha família e disse-lhes que este seria o meu último ano. No entanto, optei por continuar pelo menos mais uma época, muito por influência de duas pessoas, o presidente Vítor Murta e o "mister" Petit", justificou.

Recordista de jogos consecutivos na I Liga (104), o capitão dos portuenses revelou o apelo do líder máximo para "continuar a transmitir os valores do clube aos mais novos e passar no balneário a importância e responsabilidade que é representar o Boavista".

"Não podia dizer que não ao presidente! Há também uma aposta vincada do clube na formação, nos jogadores mais novos, que é também uma ideia bem vincada no Petit. Nesse sentido, continuarei a estar disponível para ajudar no que for preciso", notou.

Natural de São Paulo, Rafael Bracali despontou no Paulista, sagrando-se campeão da Série C (2001) e da Taça do Brasil (2005), antes de se fixar em Portugal, onde também representou Nacional (2006-2011) e FC Porto (2011-2013), pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça (2011/12) e foi emprestado ao Olhanense (2012/13).

"Não sei se este será o meu último contrato, mas sei que estou com a mesma vontade e paixão do primeiro dia. Não posso dizer que me sinto uma referência do Boavista, pois referência são aqueles que conquistaram títulos. O Boavista é um dos grandes clubes em Portugal e quero contribuir para que o clube, de uma forma sustentada e equilibrada, a ganhar títulos no futuro. É para isso que estamos a trabalhar", afiançou o número um.

A caminho da quinta temporada ao serviço do Boavista, o guarda-redes brasileiro conta 330 jogos no futebol português e é o segundo mais velho a jogar na história da I Liga, atrás do ex-internacional Quim, que fez o último jogo com 42 anos, dois meses e um dia.

Rafael Bracali, que completa 41 anos em 05 de maio, é a segunda renovação anunciada pelos "axadrezados" na reta final desta temporada, na sequência dos defesas Filipe Ferreira, agora ligado até 2023, e Pedro Malheiro, que ficará no Bessa até 2024/25.

O Boavista, 11.º colocado, com 33 pontos, oito sobre a zona de descida direta, recebe o campeão nacional Sporting, segundo, com 73, menos nove face ao líder FC Porto, na segunda-feira, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da 31.ª ronda da I Liga.