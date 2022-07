Oficial: Boavista reforça-se com médio japonês

Masaki Watai chega ao Bessa por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão. Boavisteiros ficam com opção de compra.

O Boavista anunciou na tarde desta segunda-feira a contatação de Masaki Watai, médio-ofensivo de 23 anos (feitos hoje) que chega por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão, até ao final da época. O acordo contempla uma opção de compra para os axadrezados.

Em 2018, com apenas 18 anos, o japonês estreou-se pelo Tokushima Vortis, da segunda liga daquele país, e, desde então, realizou 129 jogos, tendo marcado 14 golos e feito 13 assistências.

Watai é internacional sub-17 pelo Japão.