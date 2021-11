Oficial: Boavista anuncia saída de João Pedro Sousa e entrada de Petit

Clube axadrezado confirmou mudança no comando técnico

Mudança confirmada no comando técnico do Boavista. João Pedro Sousa sai, Petit regressa aos axadrezados.

Em comunicado, o Boavista anunciou a rescisão por mútuo acordo com João Pedro Sousa, que começou a época e que sai do Bessa ao fim de 16 partidas e cinco vitórias para abraçar um novo desafio.

Na mesma altura, foi confirmado o regresso de Petit ao Bessa. O antigo médio assinou contrato até ao fim da próxima temporada e vai voltar a uma casa e a um banco que foi seu entre 2012 e 2015.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Petit para assumir o comando técnico da equipa principal a partir desta terça-feira, depois de ter assinado um contrato válido até ao final da temporada de 2022/23.

Petit está de regresso a uma casa que bem conhece e onde fez história como jogador. Para além de ter realizado toda o percurso de formação no Boavista FC, entre 1987 e 1995 (venceu vários títulos), o antigo médio foi ainda preponderante na conquista do título de Campeão Nacional em 2000/2001. Petit terminou a carreira de jogador no Bessa, na época 2012/13, para assumir o comando técnico da equipa.

Enquanto treinador, o ex-internacional português (57 jogos pela Seleção Nacional) comandou o Boavista FC entre 2012 e 2015, sendo o terceiro técnico com mais jogos na história do Clube, apenas atrás de Jaime Pacheco e Manuel José.

Petit integra na sua equipa técnica os adjuntos Nuno Pereira e Mário Nunes, para além de Jorge Couto e Alfredo Castro, que já integravam a estrutura do Boavista FC. O treino desta terça-feira já foi orientado pela nova equipa técnica."