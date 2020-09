Nathan é reforço dos axadrezados.

Em dia de apresentação no Estádio do Bessa, o Boavista confirmou a contratação de Nathan, lateral-direito que chega ao clube por empréstimo do Vasco da Gama, do Brasil.

Os axadrezados ficam ainda com direito a exercer opção de compra pelo jogador canarinho, de apenas 19 anos.

Na última época, Nathan atuou pelos sub-20 do Vasco, clube onde concluiu a formação.