Oficial: Boavista anuncia a contratação de Vincent Sasso

Vincent Sasso é o novo jogador do Boavista

Francês vinculou-se até 2024 às panteras. Clube do Bessa será o quarto representado em Portugal

Petit tem nova solução para o eixo-defensivo do Boavista. O defesa-central Vincent Sasso foi anunciado, esta terça-feira, como reforço para 2022/23, contratação esta que foi avançada, em primeira mão, na recente edição em papel de O JOGO.

Em comunicado a oficializar a aquisição do francês de 31 anos, que está de regresso a Portugal, após uma experiência de três anos ao serviço dos suíços do Servette, o Boavista detalha que o vínculo é válido por duas temporadas (até 2024).

Vincent Sasso é um nome familiar aos adeptos portugueses, que o conheceram quando tinha 22 anos e se estreou na I Liga pelo Beira-Mar, vai para uma década. Nessa primeira época, mudou-se para o Braga, onde acumulou presenças, nos dois anos seguintes, na equipa principal e nos bês minhotos. Em 2015/16, foi cedido ao Sheffield Wednesday, então orientado pelo treinador Carlos Carvalhal, e permaneceu no clube inglês na época seguinte, já sem ligação à SAD bracarense.

O defesa-central regressou depois com destino ao Belenenses, onde registou o recorde de eficácia na finalização - em 2017/18, fez três golos -, e mudou-se, após duas temporadas, para a Suíça, país no qual jogou sempre com regularidade.

Aos 31 anos, com importante capital de experiência adquirido, a que se junta o conhecimento da I Liga nacional, Sasso está incumbido de dar solidez às panteras.