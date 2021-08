Oficial: Alberth Elis reforça o Bordéus. Confira o valor do negócio

Alberth Elis deixa o emblema axadrezado.

Agora é oficial. Alberth Elis deixa o Boavista e é reforço do Bordéus, anunciou o emblema axadrezado esta terça-feira.

O avançado hondurenho segue para o clube francês por empréstimo com cláusula de compra obrigatória no valor de 7,5 milhões de euros, sabe O JOGO. Será assim a maior venda da história do Boavista.

No Bordéus, Elis reencontrará o ex-companheiro de equipa Ricardo Mangas. O avançado muda-se para o Bordéus, clube adquirido por Gerard López, que é simultaneamente o principal investidor da SAD do Boavista. Na época passada, o internacional hondurenho marcou oito golos e fez ainda sete assistências.