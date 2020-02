"O Sporting é intermitente, mas é preciso levar muito a sério"

O Boavista só ganhou uma vez para o campeonato em Alvalade. Foi há 44 anos. Daniel Ramos espera, por isso, "fazer história"

Na conferência de antevisão da visita, este domingo, a Alvalade, Daniel Ramos manifestou o desejo natural de ganhar onde o Boavista só venceu uma vez para o campeonato e há já 44 anos.

"Se temos possibilidade de fazer história 44 anos depois, vamos tentar fazê-lo. É com esse objetivo que estamos a preparar o jogo, é com essa ambição que vamos fazer toda a viagem e que vamos estar durante os mais de 90 minutos competentes para dar uma resposta na procura dessa vitória que não acontece há muito tempo", assumiu o treinador do Boavista.

Expectativas para o jogo com o Sporting

"Esperam-nos muitas dificuldades. Vamos defrontar uma grande equipa, é sempre um candidato ao titulo. Embora estando mais distante, não deixa de ter valor e de ser sempre o Sporting em qualquer circunstância, mesmo em adversidade. Portanto, termos grandes dificuldades, mas também grande ambição da nossa parte, porque queremos regressar aos pontos. Treinámos com esse intuito, senti a equipa disponível, a querer dar uma resposta boa, provocando dificuldades no adversário, explorando muitos aspetos que temos e a criar oportunidades para conseguir golos".

Que avaliação faz do Sporting na era pós Bruno Fernandes?

"O Sporting perdeu um grande jogador e quando isso acontece, o treinador procura soluções para que a equipa continue a ter rendimento. O plantel continua a ter valor, está a procurar encontrar-se, com as dificuldades naturais, mas a ter valor suficiente para poder responder. É um problema que não é meu, mas fico atento e sei e tenho a certeza que a valia do plantel e as soluções existem. E o Sporting continua a ter virtudes, a ser uma equipa competente, que é preciso levar muito a sério. É importante reconhecer a valia do adversário, mas também explorar o que temos de bom".

Diferença do jogo com o Rio Ave [1-1 em Vila do Conde] para a eliminatória europeia [vitória por 3-1 sobre os turcos do Basaksehir]

"Depois de um mau jogo houve uma boa exibição. O que me parece é que é um Sporting intermitente. E isso é fruto do que o adversário consegue fazer. Houve jogos menos conseguidos, como admitiu Silas, um jogo muito bem conseguido para a Liga Europa e espero agora que seja um Sporting menos competente o que também depende do que conseguirmos fazer. Se estivermos à espera de um Sporting fraco, de uma exibição idêntica à que teve com o Rio Ave é estar a facilitar. Teremos de estar a um bom nível".