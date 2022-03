"O Petit é muito fixe, com ele não há paragens"

Makouta gosta de trabalhar com o treinador dos axadrezados e revela o que pede nos treinos

Makouta tem estado em evidência no Boavista. Em 28 jogos em todas as competições, 24 dos quais na Liga Bwin, marcou dois golos, ao Gil Vicente e ao Benfica, e contabiliza três assistências.

Na primeira época no Bessa, o médio sente-se completamente adaptado à Liga Bwin, depois de ter jogado na II Liga e no Campeonato de Portugal. "A adaptação correu bem. Cheguei para o Braga B, estive no Covilhã e na Bulgária, no Beroe, antes de voltar ao futebol português. Correu bem, até porque falo português, mas o futebol é mundial. Foi fácil", resumiu, em declarações à Sport TV. o internacional congolês, que antes de chegar a Portugal já tinha jogado em França (Le Havre e Créteil-Lusitanos), na República da Irlanda (Longford) e na Grécia (Aris).

Makouta sente que tem crescido na Liga Bwin. "O futebol português é muito técnico. Todas as equipas querem sair da defesa a jogar, não chutam a bola para a frente. Tecnicamente evoluí muito", assumiu o médio, elogiando o trabalho que tem sido feito pelo sucessor de João Pedro Sousa no comando técnico do Boavista. "O Petit é muito fixe. Quer muita agressividade no treino, não há muitas paragens e há muita intensidade. Ele quer sempre reação à perda de bola. Para mim, é muito bom trabalhar com ele, até porque foi médio, como eu."

Depois de ter jogado em França, República da Irlanda, Grécia e Bulgária, o internacional do Congo sente que tem crescido e que tem evoluído tecnicamente na época de estreia na Liga Bwin.

Makouta sente que a ligação de Petit ao Boavista tem sido fundamental para o crescimento da equipa. "O Petit é boavisteiro, conhece a identidade do Boavista, conhece os adeptos e conhece tudo do clube. Os resultados positivos ajudam a dar confiança à equipa".