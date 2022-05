"O golo é a festa do futebol, não se pode penalizar um jogador que correu 70 metros para festejar"

Declarações do treinador-adjunto Nuno Pereira após o Moreirense-Boavista (1-2), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

O jogo e a permanência: "Num cômputo geral, acho que o triunfo foi justo. Na primeira parte, fomos melhores do que o Moreirense. Na segunda parte, houve uma reação do Moreirense, principalmente na fase inicial. De certa forma, conseguimos controlar esse caudal ofensivo do adversário, que quase não teve oportunidades claras. O objetivo [da permanência] ficou definitivamente alcançado. É um prémio para o grupo, estrutura, "staff" e adeptos. A partir do momento em que assumimos esta equipa, foi um Boavista competitivo e que abordou todos os encontros de forma positiva e para ganhar."

A reação: "É certo que houve muitos empates, mas também não perdemos e fomos estando mais próximos de ganhar. Tivemos resultados negativos nos últimos dois jogos, nos quais não estivemos bem, mas foi importante esta reação, que se traduziu num resultado positivo. A equipa conseguiu a reação que o "mister" [Petit] tinha pedido na antevisão e está de parabéns pela atitude. Fomos briosos na abordagem ao jogo e na forma como vencemos um jogo de emoções, já que o Moreirense queria uma vitória para continuar na sua luta."

As expulsões: Todos os agentes desportivos têm de saber lidar com as emoções do jogo. Por exemplo, o golo é a festa do futebol e não se pode penalizar um jogador que correu 70 ou 80 metros para ir festejar com os adeptos. Não percebemos o porquê da expulsão [de Petar Musa]. Vê-se demasiadas expulsões nos bancos. Há muita confusão, mas não entendo porquê. Há falta de gestão. Não sei se são os atletas e técnicos que têm a culpa ou se também quem lidera o jogo em si. É muito fácil expulsar. Às vezes, não há motivos para tal. Tem de haver mais sensibilidade de todas as partes e, essencialmente, de quem gere o jogo."