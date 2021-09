João Pedro Sousa: "As pessoas trabalharam para dar tudo o que o treinador pediu"

João Pedro Sousa assume o leme do Boavista

Redação com Lusa

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, deixou elogios à sua direção pelo trabalho no mercado de transferências

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, elogiou hoje a atuação dos axadrezados no mercado de transferências, antecipando ainda uma receção "extremamente complicada" ao Portimonense, no domingo, em jogo da quinta jornada da Liga BWIN.

"Fiquei muito contente pela forma como as pessoas trabalharam para tentar dar tudo o que o treinador pediu. Como é evidente, não foi possível. Não por trabalho, mas porque o mercado é extremamente complicado e ingrato. Dependemos de muitas variáveis para fechar os negócios que queremos", analisou o técnico, em conferência de imprensa.

Ao longo do defeso, os axadrezados anunciaram 12 reforços e acionaram três cláusulas de opção de compra, uma das quais sobre o defesa nigeriano Chidozie, que foi cedido esta semana aos turcos do Alanyaspor, já depois da conclusão do mercado em Portugal.

"Os negócios estavam identificados. Agora, se estou contente? Estou, porque são os meus jogadores, acredito muito neles e acreditamos todos na nossa ideia e no nosso trabalho. Já não falaremos mais de quem poderia ter entrado ou saído. Está tudo fechado e é com esta equipa que vamos lutar para chegar aos objetivos", observou.

O Boavista pontuou em três das quatro primeiras rondas e venceu os dois jogos em casa para a Liga BWIN, tendência iniciada na segunda fase da Taça da Liga, a 1 de agosto, quando bateu o Portimonense (2-0), com um onze bem distinto das últimas partidas.

"As duas equipas estão diferentes e mais fortes, até pela evolução nestas semanas. Esse jogo é uma boa bússola para nós. Vencemos, mas percebemos as dificuldades que tivemos contra uma equipa forte, muito competitiva e que já nos conhece perfeitamente. Nós também a conhecemos, mas não deixamos de pensar na vitória", desejou.