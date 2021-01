Notícia nos Estados Unidos: Boavista investe em Reggie Cannon

SAD do Bessa terá exercido a opção de compra de 25 por cento do passe.

O Boavista reforçou o investimento no lateral-direito Reggie Cannon, segundo foi noticiado nos Estados Unidos da América. A SAD do Bessa terá exercido a opção de compra de 25 por cento do passe ao FC Dallas, clube ao qual contratou, no início da época, o defesa norte-americano que tem sido seguido pelo Benfica.

Esta é a primeira época de Reggie Cannon no futebol europeu e o lateral-direito, 22 anos, integrou-se sem dificuldade no onze axadrezado, e é, a par do guarda-redes Léo Jardim, totalista no campeonato.