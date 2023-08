Notícia em França: Nantes chega a princípio de acordo por Chidozie

Central nigeriano vai voltar a um emblema que já representou na época 2017/18, por empréstimo do FC Porto.

O jornal francês L'équipe avança esta segunda-feira que o Nantes chegou a um princípio de acordo com o Boavista com vista à transferência de Chidozie Awaziem para o emblema francês, que já representou na época 2017/18, na altura por empréstimo do FC Porto, registando 23 jogos.

Depois de O JOGO ter confirmado as negociações entre o clube da Ligue 1 e o Boavista, o central nigeriano, de 26 anos, já terá acertado um contrato de quatro épocas com o Nantes, ao fim de uma época em que foi emprestado aos croatas do Hajduk Split, marcando cinco golos em 36 jogos.

Chidozie chegou ao Boavista em 2020, proveniente do FC Porto, tendo sido emprestado sucessivamente ao Alanyaspor, da Turquia e ao Hajduk.