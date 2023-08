Notícia em França: acordo entre Boavista e Nantes por Chidozie

Central seguirá para França depois do jogo contra o Portimonense

Chidozie Awaziem estará mesmo a caminho do Nantes, segundo o L'Équipe, que noticia que o clube francês chegou a acordo com o Boavista e que o jogador rumará a França no início da próxima semana, após a partida dos axadrezados contra o Portimonense.

Os gauleses pagarão pelo central nigeriano de 26 anos 1,5 milhões de euros. O desfecho terá sido atrasado apenas por uma diferendo salarial entre o jogador e o Boavista, relatam em França.

Chidozie, recorde-se, já representou o Nantes em 2017/18.