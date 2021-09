"Nós sabemos que Porozo, um dia, vai jogar em grandes clubes. Agora é do Boavista"

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, fez a antevisão ao encontro de Paços de Ferreira, para a Taça da Liga, e comentou a proposta do Tigres, do México, por Porozo.

Ambições: "A ambição é a mesma do primeiro jogo. Focar no jogo com o objetivo de vencer. Trabalhar sempre com o intuito de representar da melhor forma o nosso clube. Jogar depois de uma derrota dá-nos a possibilidade de corrigir coisas que não estiverem bem. Não olhámos para o resultado porque não nos afetou negativamente e nem vai afetar no futuro, assim como as vitórias. Temos de ser uma equipa equilibrada."

Até onde pode ir: "Até onde a ambição nos deixar. Temos muito trabalho para fazer. Fechámos o plantel e temos de construir um onze forte. Depois vamos tentar o maior número de vitórias possível."

Interesse dos Tigres em Porozo: "Pela qualidade que tem e, sobretudo, pelo seu potencial é perfeitamente normal que cheguem ofertas, mas ele é jogador do Boavista e ele tem essa consciência, precisa de trabalhar também, de crescer e evoluir. Nós sabemos que Porozo, um dia, vai jogar em grandes clubes. Mas neste momento é jogador do Boavista."

Ilori e Javi Garcia: "Vai ser muito em cima do jogo. Amanhã, vamos fazer um exame aos dois e só aí saberemos da parte da manhã se podem ser utilizados. Cannon continua lesionado, o Hamache lesionado também, mas não com a gravidade que inicialmente pensámos, porque não existe fratura."