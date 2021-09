Aos 40 anos, o guarda-redes brasileiro é o jogador mais velho em atividade da Liga Bwin e tem ainda todas as condições físicas e técnicas para superar o registo de Quim.

Bracali é um exemplo de superação e quem o vê defender a baliza do Boavista não imagina que já está com 40 anos.

As qualidades que tem demonstrado e a condição física que apresenta deixam antever que pode torna-se no jogador mais velho a atuar no escalão principal do futebol português.