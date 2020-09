Declarações de Nuno Santos, após a derrota do Boavista frente ao ​​​​​​​FC Porto, por 5-0.

Jogo: "Creio que foi a eficácia do nosso adversário. A eficácia foi o fator determinante, não era a imagem que queríamos passar. Mas queria passar a imagem de orgulho do símbolo que trazemos no peito e c a certeza que vamos fazer muito melhor no futuro.

Ouviu-se o Nuno a falar com a equipa durante o jogo: "Quando uma equipa está a perder por 3-0 é difícil encontrar algum tipo de motivação com o tempo que estava no placar, mas a minha mensagem é de não podermos baixar os braços. Nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. Estamos juntos há pouco tempo, mas somos jogadores de muita qualidade".

Resultado: "Foi um jogo. Não era a imagem que queríamos passar. Deixámos tudo em campo e agora vamos trabalhar para conseguir os três pontos contra o Moreirense".