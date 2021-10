Reisinho deixou uma mensagem nas redes sociais após sofrer nova lesão grave.

Miguel Reisinho, médio do Boavista, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais depois de sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, quase um ano após ter encarado uma rotura na mesma zona.

"Neste momento não tenho palavras nem explicações para tanta frustração. Tenho mais uma luta fora das quatro linhas e, assim que voltar, provar que foi só um obstáculo que me veio tornar ainda mais forte.

Nunca foi fácil e nunca será e mais uma vez estarei pronto para mais um desafio. Nada será mais forte do que a minha vontade de superação. Agradeço a todos de uma forma ou de outra pelo apoio, no fim saberá ainda melhor todas as vitórias", escreveu no Instagram.

Miguel Reisinho, de 22 anos, foi suplente utilizado em quatro encontros em 2021/22, depois de ter estado afastado dos relvados desde novembro de 2020 e durante quase sete meses, devido a uma rotura ligamentar do joelho esquerdo, sofrida durante a vitória do Boavista em Vizela (1-0, após prolongamento), para a Taça de Portugal.

O médio foi operado e partiu para um longo período de recuperação, tendo regressado aos treinos sem limitações em junho deste ano, no arranque da pré-temporada da formação orientada por João Pedro Sousa.