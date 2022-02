"Não temos vencido, mas perdemos apenas um dos últimos nove jogos"

Petit pede ambição competitiva ao Boavista em busca da primeira vitória fora.

O treinador do Boavista Petit apelou à determinação na deslocação a Portimão, no sábado, da 22.ª jornada da Liga Bwin, para "dar um salto na tabela" com uma vitória fora.

"Vimos de um ciclo em que não temos vencido, mas perdemos um dos últimos nove jogos [para todas as provas] e estivemos quase sempre mais perto de vencer. O futebol é isto mesmo. Vamos com a ambição de querer conquistar os primeiros três pontos fora. Foi para isso que trabalhámos esta semana", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os axadrezados estão a três pontos da zona de descida direta, depois de uma derrota e cinco empates, o último ante o Vizela (2-2), no qual recuperaram de duas desvantagens no marcador, quando já atuavam em inferioridade numérica desde os 49 minutos, por expulsão de Luís Santos, e ainda viram Hamache desperdiçar um penálti, aos 90+11.

"Dei folga aos jogadores no dia seguinte para descansarem do desgaste. Acima de tudo, valorizar aquilo que fizemos na segunda parte, sem esquecer a primeira. Não entrámos bem no jogo, dentro do que tem sido apanágio desta equipa, que quer mandar e ser intensa. A grande penalidade podia ter dado mais dois pontos, mas já ficou para trás. Há que dar continuidade ao trabalho e, sobretudo, ser ambiciosos e competentes", pediu.

O Boavista também entrou a perder com Paços de Ferreira (1-1) e Santa Clara (1-2), na I Liga, tal como frente ao Benfica (3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos), nas meias-finais da Taça da Liga, mas Petit "ficava mais preocupado se a equipa não reagisse".

"Quando damos espaço entrelinhas, temos algumas dificuldades. Foi o que analisámos. Parece que temos de sofrer para depois reagir, mas não pode ser assim. Tem de ser ao contrário. Temos de ser uma equipa a querer mandar e dar intensidade", detalhou o técnico, que voltará a contar com o brasileiro Gustavo Sauer, após ter cumprido castigo.

O espanhol Javi García, recuperado da infeção pelo coronavírus, também já deverá ser convocado, a par do iraniano Alireza Beiranvand, do norte-americano Reggie Cannon e do gambiano Yusupha, que estiveram recentemente ao serviço das respetivas seleções.

Afastados do duelo em Portimão estão o congolês Gaius Makouta, o venezuelano Jeriel De Santis e Luís Santos, todos suspensos, além dos lesionados Pedro Malheiro e Miguel Reisinho, sendo que o montenegrino Ilija Vukotic está em dúvida por problemas físicos.

"O Portimonense não tem sido tão consistente em casa, mas vai buscar muitos pontos fora. É uma equipa com qualidade, jogadores acima da média e um coletivo forte, mas olho mais para a nossa ambição, concentração e ideia de jogo. Mesmo sabendo que o adversário não ganha há alguns jogos, nem tem vencido muito em casa, não temos de pensar nisso. Pela minha experiência, são ciclos que as equipas têm", concluiu Petit.

O Boavista, 13.º colocado, com 20 pontos, visita o Portimonense, oitavo, com 26, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, em encontro da 22.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.