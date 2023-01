Declarações do treinador-adjunto Nuno Pereira após o jogo Boavista-Gil Vicente (1-0), da 15.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Não entrámos bem nos primeiros 10 minutos e o Gil Vicente esteve por cima de nós. A partir desse momento, conseguimos equilibrar, ser superiores ao longo do jogo e criámos oportunidades claras de golo.Na segunda parte, dominámos por completo, criámos muitas ocasiões e poderíamos ter resolvido o jogo com uma vantagem mais alargada. Não conseguimos, mas o importante foi a reação a um período menos bom. Queríamos muito conquistar esta vitória em casa, perante os nossos adeptos, e criar de novo um ambiente [nas bancadas] que contagia."

Moral: "No geral, foi uma vitória bem conseguida, mostrando qualidade de jogo e organização. Soubemos jogar em igualdade e em inferioridade [numérica] e fomos a melhor equipa. As vitórias dão sempre moral, confiança, são importantes, contagiam e criam um espírito positivo. Toda a gente fica feliz. Hoje tínhamos essa necessidade e conseguimos dar resposta a um período menos bom e ser felizes. Deu para perceber que a equipa jogou com felicidade, alegria, coesão e teve um sentido coletivo muito forte. Não temos quase nenhuma razão de queixa, mas atrevo-me a dizer que a vitória começou nesta semana."

Trabalho: "Foi uma semana de trabalho muito boa, em que os jogadores deram uma boa resposta e sentíamos que havia uma energia muito boa para conquistar estes três pontos. O jogo foi o reflexo da semana. Quando assim é, sentimo-nos felizes, porque cumprimos o nosso objetivo, subimos lugares e chegámos aos 20 pontos, que é sempre uma barreira difícil".