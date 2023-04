Declarações de Petit, treinador do Boavista na antevisão do jogo com o Marítimo, este domingo, às 15h30, no Funchal

Sente alguma quebra pela ausência dos internacionais? "Não, para nós é um motivo de orgulho os nossos jogadores irem às seleções, é sinal do bom trabalho que têm feito no clube e isso é bom para todos. Temos de trabalhar com quem fica e o processo não muda, claro que gostávamos de estar com todos, mas esperamos dar uma boa resposta. Antes do jogo com o Sporting na primeira volta, perguntaram-me se a paragem é boa ou má, nessa altura estávamos num bom momento; nesta vimos de uma derrota com o Famalicão. O mais importante é manter a mentalidade ganhadora, pois não queremos estar à sombra dos 30 pontos que temos neste momento".

Pensa muito nessas contas da permanência? "Nós, treinadores, estamos atentos a tudo, para quem está a abaixo ou acima. Nós olhamos sempre para a classificação mas o mais importante é olharmos para dentro da nossa casa e aquilo que nós podemos fazer e que podemos controlar que é o próximo jogo. Mas não podemos viver só desses 30 pontos, porque temos de ser ambiciosos com mentalidade sempre vencedora, esta casa assim o exige. Queremos muito mais do que estes 30 pontos e é com essa mentalidade que vamos encarar esta fase final do campeonato."