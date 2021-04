"Não gostei de ver a atitude do treinador do Rio Ave, as imagens são claras"

Declarações de Jesualdo Ferreira, após o empate do Boavista frente ao Rio Ave, por 3-3.

Jogo: "Mais uma vez jogámos com dez, mais um penálti quando nós só temos um a nosso favor, mais um. Um penálti que não é penálti, é preciso que as pessoas comecem a perceber com clareza que há lances que, às vezes, são decisivos no jogo. Também pedia para verem o que antecede o segundo golo e como foi o segundo golo do Rio Ave. Não é fácil persistir a tudo isto, já vem de há muito tempo, mas nem quero falar mais da arbitragem. A minha equipa teve uma atitude de grande carácter."

Arbitragem: "A forma como se jogou, essa justiça é que ponho em causa. Acho que era importante que se tomassem algumas medidas para evitar mais uma cena destas que não me parecem que sejam significantes para o futebol. O Boavista está queixoso, o Boavista continua a pensar que não é tratado com a forma e respeito que merece. É preciso que se veja justiça no jogo. Vão ver o penálti também. Não gostei nada de ver a atitude do treinador do Rio Ave, essas imagens estão claras na SportTV e não me parecem que dignificam também [o futebol]."