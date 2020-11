"Não era nosso dia, fizemos de tudo, mas a bola não quis entrar"

Gustavo Sauer foi um dos atletas mais inconformados com empate em 0-0 com o Belenenses SAD, este domingo, no estádio do Bessa

"Foi um jogo onde fomos superiores. Tivemos mais posse de bola, mais remates, mas hoje não era nosso dia. Tentamos, fizemos de tudo, mas a bola não quis entrar", disse Sauer.

O jogo contra o Belenenses SAD foi bastante disputado, com as duas equipas perdendo boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. "No final, foi um jogo mais tenso, as duas equipas queriam os três pontos, mas hoje não foi o nosso dia. É continuar lutando para vencer mais vezes", afirmou.

Na próxima jornada, o Boavista defrontará o Rio Ave, na Vila do Conde, em busca da recuperação pelos pontos perdidos em casa. "Vamos focar no próximo jogo e tentar ganhar para subir na classificação", finalizou Gustavo Sauer. Os axadrezados ocupam a 10ª classificação com nove pontos.