Musa é reforço do Boavista: "Estou aqui para cumprir uma missão"

Extremo tem 18 anos e chega cedido pelo Bolonha, de Itália

Musa Juwara é o mais recente reforço do Boavista. O extremo gambiano de 18 anos transfere-se para o Bessa por empréstimo dos italianos do Bolonha, num negócio que contempla opção de compra. Segundo a cadeia italiana Sky Sports, o valor da cláusula ronda os sete milhões de euros.

O jogador, que também pode atuar como segundo avançado, chegou a Itália depois de uma longa travessia pelo continente africano e pelo Mar Mediterrâneo. O futebol abriu-lhe as portas e os axadrezados dão-lhe agora a possibilidade de jogar com mais regularidade. Na última época, Musa fez oito jogos pelo Bolonha e apontou um golo, que contribuiu para o triunfo por 2-1 em casa do Inter.

"Estou muito entusiasmado por estar aqui na cidade do Porto para jogar no Boavista. Quando me falaram desta possibilidade, nunca tive dúvidas em assinar pelo Boavista e agora quero é começar a treinar com os meus novos companheiros de equipa", disse Musa, em declarações reproduzidas pelo Boavista.

"Sou um jogador rápido, de ataque, mas que também defende e trabalha para a equipa. Gosto de marcar golos", descreveu o avançado, que admite que "tem sido uma longa jornada até aqui".

"Tenho trabalhado muito ao longo da minha vida, sacrifiquei-me para estar onde estou agora. Sofri muito para mudar a minha vida e ser jogador profissional. Desde miúdo, na Gâmbia, que este era o meu sonho."

Para lá do entusiasmo, o jovem garante compromisso.

"Não estou aqui só por estar. Estou aqui para cumprir uma missão. Estou aqui para aquilo que a equipa e o treinador quiserem. Estou aqui para dar aquilo que os meus companheiros e a equipa precisarem, para provar porque me contrataram. Não é fácil, porque se o clube te contrata, tens de mostrar quem és, trabalhar arduamente e cumprir com as expectativas das pessoas", vincou o gambiano, que também reservou umas palavras para os adeptos boavisteiros.

"Aos adeptos queria dizer-lhes que não é fácil não terem a possibilidade de ver os jogos. Queria ter os adeptos no estádio para verem bom futebol e começarmos esta caminhada juntos. Queria dizer-lhe que estou muito feliz por estar na cidade do Porto, num grande clube como o Boavista, com uma história fantástica. Estou muito contente, muito agradecido."