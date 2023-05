Petit, treinador do Boavista, fez a antevisão do jogo de sábado, contra o Estoril, no Estádio do Bessa

Mensagem para a reta final: "Anda temos quatro jogos em disputa, são 12 pontos e queremos acabar mais acima da posição em que estamos. Temos a mesma ambição e a mesma vontade do primeiro dia. É essa a mensagem que tenho passado aos jogadores. Falo da importância de acabar bem o campeonato. E isso passa por conseguir os três pontos contra o Estoril, fazer uma boa exibição e dar seguimento ao trabalho que a equipa tem feito e à evolução destes jogadores. Esperamos um jogo difícil, com os nossos adeptos a apoiar, para voltarmos às vitórias."

Jogo contra FC Porto e Estoril: "Em relação ao jogo contra o FC Porto, fizemos como sempre, analisando aquilo que foi bem feito e o que podemos corrigir já a pensar no Estoril. Trata-se de um adversário com muita qualidade, com muita juventude e com jogadores que atuaram em equipas grandes. Vem de uma vitória no último jogo [contra o Santa Clara] e atingiu os 28 pontos, fugindo um pouco à linha de água. Esperamos um adversário difícil, que, com a mudança de treinador, tem uma outra nuance diferente. Temos de olhar para aquilo que podemos fazer e para o que controlamos."

Próxima época: "Temos falado com a Administração. Tenho mais um ano de contrato e o meu pensamento está mais virado para o jogo deste sábado e acabar bem, porque já tenho essa experiência e sei que a última imagem é a que fica, até para começar bem a próxima época, mas também para valorizar os nossos jogadores, porque é importante para o clube. Por isso, não penso muito na próxima época."

Bozenik: "O Roberto [Bozenik] é um jogador com qualidade, um miúdo com 21 anos, que passou praticamente uma época sem jogar na II Liga alemã. Tem evoluído, trabalha bem e é o primeiro a chegar e o último a sair. Trata muito bem o corpo. Não teve muitas oportunidades, também porque apanhou um Yusupha que está a fazer uma boa época e que está a marcar. E os avançados vivem de golos. Mas é um miúdo que tem estado sempre pronto para jogar um ou dois minutos, 20' ou 30', ou para ser titular. Dá sempre uma boa resposta e trabalha. Às vezes as coisas podem não correr bem, mas é um jogador que dá tudo em campo e este sábado vai ter a sua oportunidade e espero que faça golos. Gosto muito dele pelo caráter que tem e pela maneira de ser. É um miúdo que aprendeu português muito rapidamente. Para o ano, vamos ver."

Jogadores que mais cresceram: "Todos cresceram, mesmo os mais experientes. Trabalho muito o individual de cada jogador para tirar o melhor rendimento de cada um para que o coletivo seja mais forte. A nossa equipa vale pelo seu todo, pela entrega, pela vontade, pela determinação e pela qualidade deles. Muitos jogadores jovens cresceram, e dou o exemplo do Malheiro e do Bruno Onyemaechi, jogadores que há dois anos estavam no Campeonato de Portugal, um no Vilaverdense, outro no Vila Real. Hoje estão no Boavista, um clube com uma grande história, e estão a fazer uma boa época. Coletivamente a equipa tem crescido e estou muito satisfeito com o comportamento deles e com a evolução que têm demonstrando, esperando que, no final da época, possam dar o salto para outras competições e com objetivos diferentes."

Baixas para defrontar o Estoril: "Além dos castigados [Makouta, Salvador Agra e Yusupha], temos mais um lesionado, mas não vou dizer quem é..."

Pedro Malheiro suplente no Dragão: "Antes do jogo contra o FC Porto, a equipa que defrontou o Rio Ave deu uma boa resposta, jogou bem e pensámos que a aposta [do FC Porto] andaria pelo Galeno. Essa alteração [jogou Pepê] criou-nos alguma dificuldade. Não é pelo Malheiro não defender tanto, mas o Reggie Cannon é mais defesa e tem os comportamentos de entrar mais por dentro, onde poderiam aparecer os dois pontas-de-lança. Optámos pelo Reggie em detrimento do Malheiro, que tem feito uma boa época."

Aniversário de Bracali: "O Bracali ainda não decidiu [se renova], mas penso que tem falado com a Administração. Faz esta sexta 42 anos e é de louvar e dar-lhe os parabéns. Antes de vir para aqui, cantámos os parabéns antes de começarem a comer o franguinho e umas bifanas. É de louvar aquilo que tem feito e pela qualidade que tem. Sempre disse que, no futebol, não existe idade, existe competência. Desde que ele se sinta bem quando sai da caminha e desde que esteja com o pensamento no treino e com a alegria de vir trabalhar... Mas quando tiver preguiça e não quiser vir para o treino, nessa altura temos de abandonar o futebol. Mas ele ainda tem alegria e isso vê-se por aquilo que ele tem feito ao longo destes anos."