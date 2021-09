Motivação adicional contra o Portimonense: Boavista está perto de um recorde

Axadrezados nunca conseguiram atingir dez pontos ao fim de cinco jornadas, nas últimas duas décadas.

Caso o Boavista consiga vencer o Portimonense na próxima jornada, não só mantém o excelente registo neste início de campeonato, como ainda alcança o melhor arranque dos últimos 20 anos ao fim de cinco jornadas, com dez pontos em 15 possíveis.

É um desafio extra para a equipa orientada por João Pedro Sousa, que poderá conseguir o segundo melhor registo em duas décadas, apenas superado pelo Boavistão de Jaime Pacheco da época 2001/02.

Embalados pelo único título de campeão da história, celebrado na temporada anterior, os axadrezados iniciaram esse campeonato com quatro vitórias e uma derrota, liderando a classificação após cinco jornadas; no final, ficaram no segundo lugar, atrás do campeão Sporting.

O Boavista atual persegue, por isso, uma marca de boas memórias.