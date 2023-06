Morreu Manuel do Laço, famoso adepto do Boavista

Boavista comunicou este domingo a morte de Manuel do Laço

Manuel do Laço, famoso adepto do Boavista, faleceu na tarde deste domingo. Tinha 76 anos. O Boavista deu conta do falecimento do sócio número 14, referindo-se a uma "figura histórica e carismática" do clube.

Comunicado do Boavista

"Hoje é um dia muito triste para o Boavista. É com profunda tristeza e sentimento de enorme pesar que o Boavista informa sobre o falecimento de Manuel do Laço, sócio n.º 14 e figura histórica e carismática do nosso clube.



Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem. Hoje todos choramos a tua partida, mas amanhã celebraremos e honraremos o teu enorme Amor pelo Boavista.



Até sempre, Manuel do Laço."

O presidente do Boavista, Vítor Murta, recorreu ao Twitter, para deixar uma mensagem a uma fiígura ímpar do clube portuense. "Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem. Hoje todos choramos a tua partida, mas amanhã celebraremos e honraremos o teu enorme Amor pelo Boavista", publicou.