Miguel Reisinho lesiona-se e desfalca Boavista até final da época

Miguel Reisinho, médio do Boavista, lesionou-se com gravidade

Médio português havia saído de maca do último jogo das panteras na Taça de Portugal. Cirurgia a uma grave lesão será feita nos próximos dias

Miguel Reisinho, médio da equipa do Boavista, sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e será operado em breve, anunciou, esta quinta-feira, o emblema axadrezado. O jogador, de 21 anos, só voltará a pisar os relvados na próxima temporada, devido à gravidade da lesão.

"Reisinho sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", pode ler-se numa publicação da página oficial do Boavista no Twitter.

O anúncio da extensão da lesão de Miguel Reisinho surge quatro dias depois do jogo entre o Boavista o Vizela, relativo à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, no qual o médio foi forçado a abandonar o relvado de maca, ao lesionar-se sem qualquer interferência adversária.