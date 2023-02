"Mercado sem reforços? Não fico triste. Tenho de me focar nos que estão cá"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo nos Açores, frente ao Santa Clara, que se realiza no sábado, às 15h30. Bruno Lourenço está em dúvida.

Espírito da equipa para o jogo nos Açores: "O espírito é trabalhar sempre igual, com a mesma ambição e a mesma alegria. Os resultados e exibições também ajudam. Nos últimos quatro jogos desde a paragem, tivemos duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipa a crescer e a valorizar o processo, mudando o nosso sistema. A equipa tem vindo a assimilar bem, a trabalhar bem. Agora vamos defrontar um adversário que precisa de pontos, que mudou recentemente de treinador. O Jorge Simão fez três jogos, empatou em Portimão, no último jogo perdeu já nos descontos e o outro jogo perdeu contra um grande. Trabalhámos sobre o que é o Santa Clara com o Jorge Simão. Claro que com a entrada de alguns jogadores em janeiro poderá alternar quem pode jogar, mas focamo-nos nas nossas ideias e no que podemos fazer. Vai ser um jogo difícil, jogar nos Açores não é fácil, mas vamos com ambição de dar continuidade aos nossos resultados."

Santa Clara precisa de pontos: "Vai ser um jogo extremamente difícil. Com a entrada do Jorge Simão, há três semanas, querem dar a volta à situação. Mas os clubes apanham estes ciclos. Temos de ser humildes, iguais a nós próprios, com intensidade, agressividade e qualidade. Só assim podemos ir buscar pontos aos Açores. Senão será muito difícil o nosso jogo lá."

Braga foi ponto de viragem? "Não concordo. Nós, no jogo antes com o Gil Vicente, tínhamos feito um bom jogo, ganhámos, fizemos um jogo bem consistente, com algumas oportunidades, o Kritciuk fez duas ou três grandes defesas. Em Braga, houve um erro nosso, que acontece, que dita o resultado. Mas há crescimento da equipa ao longo da paragem do campeonato com a mudança do sistema, com uma defesa a quatro. E os resultados estão à vista. Agora, não ganhámos nada. Queremos fazer melhor do que na primeira volta e é esse o foco e ambição que transmito aos jogadores."

Sem entradas no mercado: "Não fico triste. Tenho de focar nos que estão cá. Ficava triste se perdesse alguém, mas ficava feliz se alguém fosse para clube ou campeonato diferente e que fosse bom em termos financeiros para o Boavista. Fiquei com os que estou a trabalhar desde o início da época, conheço-os bem e a nossa ambição passa sempre por melhorara-los sempre e ter resultados bons todas as semanas."

Eficácia frente ao Portimonense: "Fizemos quatro golos em momentos diferentes. Quando estávamos em cima do Portimonense, fizemos dois golos, depois o Portimonense reage e faz 2-1. Depois, com a mudança para três centrais, passámos a dar projeção ao Malheiro e ao Bruno, esperando que o Portimonense desse passo em frente. Foi o que aconteceu. Estamos a crescer, a equipa sabe os momentos, sabe quando deve baixar, transitar, pressionar mais alto. Jogadores estão identificados com o jogo em si. Cá fora também damos indicações. Temos criado situações de golo, estava a faltar algo no último passe ou definição, mas os jogadores estão a trabalhar para sermos mais fortes no futuro."