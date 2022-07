"Melhorei muito tecnicamente. A intensidade na Europa não é a mesma da América do Sul"

Redação com Lusa

Declarações de Rodrigo Abascal, central do Boavista, à margem de um treino aberto à comunicação social.

O Boavista vai procurar melhorar em 2022/23 o 12.º lugar alcançado na última edição da I Liga, desejou esta terça-feira o defesa uruguaio Rodrigo Abascal, a caminho da segunda temporada consecutiva ao serviço dos axadrezados.

"No Boavista exige-se sempre ganhar todos os jogos, mas vamos jogo a jogo e iremos tentar melhorar a prestação da época passada. A equipa está a compor-se aos poucos e a incorporar atletas da melhor maneira. Estamos a treinar arduamente e esperamos fazer uma boa época", vincou o central aos jornalistas, à margem de um treino aberto à comunicação social, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Adquirido ao campeão uruguaio Peñarol em julho de 2021, Rodrigo Abascal, de 28 anos, contabilizou 31 jogos e um golo na última temporada e é a única opção de raiz do eixo defensivo a transitar para 2022/23, face às saídas do equatoriano Jackson Porozo, novo reforço dos franceses do Troyes, e de Tiago Ilori, que esteve emprestado pelo Sporting.

Já o central nigeriano Chidozie, voltou da cedência aos turcos do Alanyaspor e juntou-se ao brasileiro Robson Reis (ex-Santos) e ao gaulês Vincent Sasso (ex-Servette, Suíça), numa posição que sofreu constantes adaptações em 2021/22 e ainda contempla o jovem Pedro Gomes, campeão nacional da II Divisão de juniores pelo Boavista, na pré-época.

Leia também Benfica Schmidt trava saída de Morato e excesso de opções obriga a ajustes Central está nos planos do técnico, o que levou a SAD a recusar a oferta do Rennes, de 12 M€ mais três por objetivos. Só uma oferta fora do normal tirará o jogador da Luz.

"O [treinador] Petit ajudou-nos muito desde que chegou. Conhece o clube, os adeptos e aquilo que significa a mística do Boavista. Ajuda-nos muito no dia a dia. Reforços para o centro da defesa? Estamos a adaptar-nos bem com Vincent Sasso e Robson Reis. Falta-nos um pouco mais de jogo, mas vamos chegar à competição em boa forma", apontou.

Além de querer ver o Boavista "mais acima na tabela", Rodrigo Abascal prioriza "jogar a máxima quantidade de encontros possível" entre as suas expectativas de carreira, que, antes da mudança para o Bessa, passou pelos uruguaios do Fénix, Juventud e Peñarol.

"Melhorei muito tecnicamente. A intensidade [do futebol] na Europa não é a mesma da América do Sul, mas, com a ajuda da equipa e dos meus companheiros, pude melhorar. Eles ajudaram-me imenso a adaptar-me de forma rápida à I Liga portuguesa", terminou.

Leia também FC Porto Matías Zaracho dado como alvo do FC Porto Médio ofensivo do Atlético Mineiro tem preço fixado: 20 milhões de euros. Mas jogar na Champions é um atrativo a favor dos portistas

O defesa foi um dos 30 atletas que evoluíram esta terça-feira no relvado às ordens de Petit, com destaque para o primeiro treino do recém-chegado médio japonês Masaki Watai, cujo empréstimo por parte do Tokushima Vortis ao Boavista foi oficializado na segunda-feira.

A 60.ª participação dos 'axadrezados' na I Liga começa no fim de semana de 06 e 07 de agosto, com uma visita ao Portimonense, em jogo da ronda inaugural do campeonato.