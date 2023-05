Grande remate do canhoto do Boavista distinguido entre as várias dezenas de golos que foram marcados no último mês

Bruno Lourenço, jogador do Boavista, foi distinguido como o melhor golo do mês de abril.

O grande remate do canhoto dos axadrezados, diante do Marítimo (4-2), na jornada 26, foi distinguido.

Foi a segunda vez que o jogador do Boavista foi distinguido esta temporada com o prémio de golo do mês.