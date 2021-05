Melhor era difícil: Alberth Elis já bateu recorde de golos no Boavista

Internacional hondurenho assinou o empate (1-1) com o Tondela e tornou-se o melhor marcador do clube no campeonato, desde o regresso ao escalão principal.

O empate caseiro (1-1) com o Tondela não foi suficiente para arrancar a equipa de Jesualdo Ferreira do 15º lugar da Liga NOS, no entanto, conduziu a um registo positivo para o Boavista: Alberth Elis, autor do golo que, a três minutos do fim do tempo regulamentar, devolveu a igualdade ao marcador, depois dez minutos depois de Mario González ter colocado os visitantes em vantagem, tornou-se o melhor goleador dos axadrezados, desde o regresso ao escalão principal, em 2014.

Desde 2014, nenhum avançado marcou tanto ecomo o atual dono da camisola 17. Alberth Elis é como um oásis de sucesso num plantel que continua a marcar passo na fuga aos últimos lugares

O internacional hondurenho, 27 anos, chegou aos oito golos, em 28 jogos no campeonato. Superou a marca estabelecida por Iuri Medeiros, em 2016/17: sete golos em 27 partidas. A lista dos mais eficazes a rematar inclui outro nome do atual plantel que se destaca mesmo em cenário de crise: Angel Gomes leva seis golos (27 jogos), tantos como Zé Manuel (2015/16) e Mateus (2017/18), ambos em 31 desafios.

Esta é a primeira época de Alberth Elis na Europa e a adaptação não poderia ter sido melhor. Com o Tondela, foi quem assumiu o ataque à baliza onde Pedro Trigueira brilhou como protagonista do encontro. Dos 22 remates do Boavista, oito dos quais ao alvo, sete foram da responsabilidade do camisola 17, quatro deles enquadrados. A passe de Nathan, um ficou inscrito no resultado final.