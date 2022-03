Médio do Trofense está na mira do Boavista, mas há mais interessados

Nem só o Boavista está interessado no trinco do Trofense, que tem sido observado por vários clubes franceses: Nice, Nantes e Saint-Etiénne têm-no seguido com atenção na Liga SABSEG. Médio-defensivo brasileiro, 22 anos, formado no São Caetano, vai na segunda época em Portugal. Renovou contrato com o Trofense, até 2024

Enquanto, no relvado, o Boavista acelera para a permanência, com Petit a preparar-se para o reencontro com o Belenenses, no Jamor, na ressaca do empate imposto ao Braga (1-1), na última jornada, nos gabinetes do Bessa já se prepara a nova temporada e um dos alvos da SAD está, atualmente, ao serviço do Trofense, na Liga SABSEG.

Trata-se do médio-defensivo brasileiro Matheus Índio, 22 anos. Formado no São Caetano, do país de origem, o jovem mudou-se para o plantel da Trofa na época passada. Esteve em 24 jogos e assinou um golo. Nesta temporada, é o segundo jogador mais utilizado, com um total de 2234 minutos em 26 dos 28 desafios da equipa, apenas ultrapassado por Vasco Rocha, que tem como companheiro no meio-campo e soma 2396 minutos em 27 partidas.

Matheus Índio assinou com o Trofense por dois anos e o contrato, que terminava em junho, foi, entretanto, renovado: o vínculo estende-se, atualmente, até 2024, condição que nem por isso tem feito esmorecer o interesse do mercado no jogador.

O Boavista não é o único emblema que tem acompanhado os passos deste médio-defensivo. Os jogos do Trofense têm sido seguidos com atenção pela prospeção de vários clubes franceses, com o propósito de observar o jovem brasileiro, com destaque para o Nice, atual segundo classificado na Ligue 1, e também para o Nantes, envolvido na discussão de um lugar europeu. Mais para o fundo da tabela, o Saint-Etiénne também tem feito questão de seguir o médio que se encaixa nos planos da SAD axadrezada, caso consiga segurá-lo em Portugal, com um salto para o primeiro escalão.