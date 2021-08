Médio do Benfica renova e segue por empréstimo para o Boavista

Vukotic é esperado no Estádio do Bessa, depois de acertar definitivamente a renovação com os encarnados.

Vukotic vai reforçar o meio-campo do Boavista, estando previsto que chegue ao Estádio do Bessa a qualquer momento, depois de acertar definitivamente a situação contratual com o Benfica.

Vinculado aos encarnados até 30 de junho de 2022, o médio montenegrino é visto na Luz como um jogador com enorme talento, mas com necessidade de competir na Liga Bwin, depois de ter dado nas vistas na equipa B. Por isso mesmo, Vukotic vai mudar-se para o Boavista, a título de empréstimo, mas só depois de prolongar o vínculo aos benfiquistas até 2024. Mal esteja tratada toda a situação burocrática, o médio irá reforçar o Boavista, podendo ser uma excelente opção se a aposta passar pelo duplo pivô, como se tem verificado neste início de época, ou até para jogar sozinho à frente da defesa.

Médio de 22 anos chegou ao Benfica em 2017 e tem dado nas vistas na equipa B. Antes da transferência para o Boavista, onde chega a título de empréstimo, Vukotic vai renovar pelo Benfica até 2024

Vukotic estava a ser seguido pelo Boavista há algum tempo, mas enquanto a transferência não se concretizou, o médio continuou a evoluir na equipa B do Benfica. Foi, aliás, um dos destaques encarnados na estreia na II Liga, contra o Nacional, tendo inaugurado o marcador na vitória (5-0), no Seixal. Depois de um cruzamento, o montenegrino de 1,91 metros marcou, de cabeça.

Vukotic chegou à Luz em 2017, proveniente do OFK Grbalj, e impôs-se logo na primeira temporada nos Juniores A. Posteriormente foi jogando com regularidade nos sub-23 e na equipa B. Na última época, na II Liga, alinhou em 24 jogos e marcou três golos.