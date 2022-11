Masaki Watai entrou na história do Boavista

É o primeiro japonês a representar os axadrezados e fez a estreia a titular.

O jogo de domingo, com o Vizela, em que Tengarrinha, falecido há um ano, vítima de um linfoma, foi homenageado pela família axadrezada, ficará também eternizado no álbum de memórias de Masaki Watai. O médio de 23 anos, o primeiro japonês a representar o clube do Bessa, estreou-se no onze inicial em jogos do campeonato, depois de ter sido titular em Machico, para a Taça de Portugal, e de ter entrado em cinco desta edição da I Liga.

Na receção ao Vizela, Masa, como é conhecido no balneário axadrezado, assumiu inicialmente o papel de maestro e, aos 4", tratou de retribuir a confiança depositada por Petit, batendo Buntic, guarda-redes dos minhotos, com um remate de fora da área. Cedido pelo Tokushima Vortis, o jogador, natural de Shizuoka - a quinta maior cidade do Japão -, passou, após o intervalo, para a ala direita e também para o flanco oposto, evidenciando polivalência no jogo em que Martim Tavares se lesionou com gravidade. O avançado de 18 anos fez ontem uma ressonância magnética para avaliar a extensão da entorse no pé direito, cujo resultado deverá ser divulgado hoje.